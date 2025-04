Alia, Pasqua e 1 maggio: variazioni nei servizi di raccolta dei rifiuti

FIRENZE – Alia Multiutility informa che in occasione delle prossime festività pasquali e del 25 aprile, come consueto, i servizi di raccolta “porta a porta” dei rifiuti e pulizia strade saranno regolarmente svolti sul territorio dei 65 Comuni gestiti. Tuttavia, si segnala che nella giornata di giovedì 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, […]

FIRENZE – Alia Multiutility informa che in occasione delle prossime festività pasquali e del 25 aprile, come consueto, i servizi di raccolta “porta a porta” dei rifiuti e pulizia strade saranno regolarmente svolti sul territorio dei 65 Comuni gestiti. Tuttavia, si segnala che nella giornata di giovedì 1 maggio, in occasione della festa dei lavoratori, i servizi di raccolta porta a porta e di pulizia strade potranno subire variazioni. Pertanto, si invita la cittadinanza a verificare se il servizio sarà recuperato nei giorni successivi consultando i calendari specifici per ciascun comune. Tali informazioni sono disponibili sul portale www.aliaserviziambientali.it e attraverso l’App Aliapp, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Oltre a fornire i calendari aggiornati della raccolta, l’App offre una serie di altre utili funzionalità, come la possibilità di segnalare rifiuti abbandonati, prenotare un ritiro ingombranti a domicilio, individuare il punto di raccolta più vicino e molto altro.

Per quanto riguarda l’area fiorentina, si ricorda che il servizio di pulizia strade, in particolare quello che prevede l’ordinanza di divieto di sosta, non verrà effettuato nella giornata del 25 aprile; sarà invece regolarmente eseguito, come previsto, anche per la notte fra il 30 aprile e il 1 maggio. Il servizio di pulizia strade diurno e quello notturno fra il 1 e il 2 maggio, invece, saranno sospesi. Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).