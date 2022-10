Alia, prosegue il piano di interventi per la migrazione dei sistemi informativi, previste limitazioni nei servizi di contatto con gli utenti

FIRENZE – La trasformazione digitale di Alia Servizi Ambientali Spa prosegue “con l’obiettivo – si legge in una nota – di rendere sempre più fluida e immediata la relazione con il cliente, che sarà in grado di poter dialogare direttamente con l’azienda attraverso i nuovi sistemi digitali, oltre che con i tradizionali canali fisici”. Pertanto, fino al 14 ottobre, alcuni canali di contatto con l’utenza potranno essere utilizzati in maniera parziale, ridotta oppure subire degli stop. Alia, “scusandosi per il disagio arrecato, ricorda che, dal 10 al 13 ottobre ci saranno variazioni per le funzionalità dei canali di contatto: Call center per segnalazioni, richiesta servizio di ritiro ingombranti a domicilio ed informazioni: attivo; Call center per richieste relative alle posizioni Tari: attivo; non sarà possibile effettuare iscrizioni/subentri/cessazioni; Infopoint e gli sportelli Tari aperti soltanto nelle sedi aziendali di Firenze, Pistoia, Prato ed Empoli, con orario 8.30-13; form web del portale www.aliaserviziambientali.it, per le segnalazioni e la prenotazione servizio ingombranti: attivo; portale dedicato alla tariffa, www.digitari.it per Firenze, Prato ed Empoli: attivo. Venerdì 14 ottobre, per l’intera giornata sarà indisponibile il Call Center, chiusi tutti gli Sportelli Tari e gli Infopoint. Rimarranno regolarmente attivi il Form Web del sito Alia e Digitari. Da sabato 15 ottobre attivazione dei nuovi sistemi, al netto di eventuali criticità, e ritorno alla completa operatività tutti i canali di contatto per l’utenza.