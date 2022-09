Alia: rilevato un tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informativi, fermate alcune attività per le necessarie verifiche

FIRENZE – La notte scorsa è stato rilevato un tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informatici di Alia Servizi Ambientali: sono state immediatamente apportate le misure di sicurezza opportune per evitare compromissione e diffusione dei malware. E’ questo il secondo tentativo di attacco, a distanza di nove mesi dal primo. Per consentire tutte le […]

FIRENZE – La notte scorsa è stato rilevato un tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi informatici di Alia Servizi Ambientali: sono state immediatamente apportate le misure di sicurezza opportune per evitare compromissione e diffusione dei malware. E’ questo il secondo tentativo di attacco, a distanza di nove mesi dal primo. Per consentire tutte le verifiche ai sistemi e la messa in sicurezza della infrastruttura informatica, a partire dalla mattina di oggi si registrano disservizi per le attività di contatto a disposizione della clientela, quali gli sportelli Tari e il Call Center. Sono in corso le verifiche tecniche interne e la comunicazione alle autorità preposte. Conclusa questa fase, si procederà al ripristino dei back up e alla riapertura dei sistemi, previsti ragionevolmente per la mattinata di domani, 30 settembre. Alia si scusa con gli utenti per il momentaneo disagio. Nel corso della giornata verranno comunicati ulteriori aggiornamenti.