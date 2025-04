Alia, riparte la raccolta degli abiti usati nei Comuni dell’area pratese e a Montale, Agliana e Quarrata

FIRENZE – Con l’arrivo della primavera, Alia Multiutility riattiva il servizio stagionale di raccolta a domicilio degli indumenti usati nei comuni dell’area pratese e ad Agliana, Montale e Quarrata. A partire da sabato 3 maggio, le famiglie residenti nei territori coinvolti potranno smaltire correttamente i capi d’abbigliamento dismessi grazie anche al ritiro porta a porta effettuato dal personale incaricato, evitando così abbandoni su strada o fuori dai cassonetti.

Nei giorni precedenti ai passaggi previsti, alle utenze verranno consegnati appositi sacchi per la raccolta degli indumenti, con l’indicazione delle giornate di ritiro. Il servizio prevede due passaggi per ogni area servita (Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata), secondo il seguente calendario: Prato sud – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: sabato 3 maggio; sabato 7 giugno; Prato sud– Grignano, Badie: lunedì 5 maggio; lunedì 9 giugno. Agliana e Montale: lunedì 5 maggio; lunedì 9 giugno. Quarrata: martedì 6 maggio; martedì 10 giugno. Prato ovest/sud: Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 6 maggio; martedì 10 giugno. Prato est: Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 7 maggio; mercoledì 11 giugno. Carmignano giovedì 8 maggio; giovedì 12 giugno. Poggio a Caiano: giovedì 8 maggio; giovedì 12 giugno. Prato nord – Galceti, Cilianuzzo, Santa Lucia: venerdì 9 maggio; venerdì 13 giugno. Prato est – La Pietà, La Querce: sabato 10 maggio; sabato 14 giugno. Montemurlo: lunedì 12 maggio; lunedì 16 giugno. Vernio/Cantagallo: lunedì 12 maggio; lunedì 16 giugno. Prato nord – Ciliani, Campaccio: martedì 13 maggio; martedì 17 giugno. Prato ovest – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 14 maggio; mercoledì 18 giugno.

Chi ha bisogno di smaltire abiti usati anche al di fuori del calendario e nelle zone non coinvolte dal servizio domiciliare, può consegnare gli indumenti agli Ecocentri di Alia o conferirli negli appositi contenitori presenti sul territorio. Nell’area pratese e nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata sono 112 i cassonetti stradali disponibili sul territorio che, insieme al sistema di raccolta porta a porta, nel 2024 hanno consentito di raccogliere un totale di 1070 tonnellate di capi d’abbigliamento usati. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it oppure Aliapp (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) o infine contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile).