Alia: ritiro ingombranti e raccolta abiti usati

CALENZANO – Da domani, 7 maggio saranno ripristinati alcuni servizi di Alia. Ripartirà il ritiro ingombranti a domicilio e la raccolta di abiti usati. Dal 7 maggio sarà possibile per gli utenti effettuare le prenotazioni tramite il numero verde. 800 888 333 da rete fissa – 199 105 105 da rete mobile – 0571 196 93 33 da rete fissa e rete mobile Dall’11 maggio Alia ripartirà con l’attività di ritiro domiciliare. Il servizio sarà organizzato con la struttura operativa completa ma è previsto un periodo di start up, in deroga agli standard, (sia per i tempi di attesa al Call Center sia per il rispetto dei 7 gg per l’esecuzione del servizio) a causa della probabile richiesta di un numero molto elevato di ritiri alla ripartenza del servizio. La raccolta di abiti usati riprenderà dall’11 maggio quando saranno riattivati i cassonetti.