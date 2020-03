Alia, sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio

CAMPI BISENZIO – Da domani, 24 marzo, non sarà più possibile prenotare il ritiro ingombranti a domicilio per le utenze domestiche svolto da Alia Servizi Ambientali SpA su appuntamento. La decisione di interrompere il servizio è legata all’emergenza e alle misure di contenimento del Covid-19. Verranno evase le prenotazioni fatte dagli utenti, con ritiro previsto entro venerdì 27 marzo, e mantenute le priorità di quelle finora richieste, sospendendo poi fino alla ripresa del servizio.

Analogamente viene sospesa la raccolta degli abiti usati e pertanto, da domani, non saranno più accessibili per gli utenti i contenitori stradali dedicati alla raccolta degli abiti.

Per ogni informazione Alia invita gli utenti a contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). In alternativa è possibile utilizzare il form sul sito web www.aliaserviziambientali.it per richiedere di essere ricontattati e per ricevere informazioni.