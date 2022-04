Alimentare, Newlate: “La riqualificazione della Mercafir? Solo promesse”

FIRENZE – “Noi siamo soci della Mercafir per il 25%, più di un anno fa abbiamo fatto una piccola battaglia di principio dicendo che la Mercafir andava riqualificata. Ci è stato detto che sarebbe stata” portata avanti la riqualificazione “ma io dopo un anno non ho visto ancora niente, solo tante promesse”. Lo ha detto il presidente esecutivo di Newlate Angelo Mastrolia, intervenuto nella commissione controllo di Palazzo Vecchio, a proposito dell’area della Mercafir, di cui Newlate è socio al 25%. “Ho fatto una piccola battaglia, non contro il sindaco – ha aggiunto -. Però ho detto che non si può mantenere una struttura in quelle condizioni e lasciarla in una decadenza totale, in quell’hub si potrebbero fare tante cose. Dicono che stanno attivando il Pnrr, ma io come socio al 25% non ho visto niente. Lucibello deve fare gli interessi dei soci e far sì che questo hub cambi faccia: a oggi, ripeto, tante promesse ma non è stato fatto niente. È un peccato per la città di Firenze”. “Con noi sfonda una porta aperta, convocherò il presidente Lucibello e invito anche lei”, ha replicato il presidente della commissione Antonio Montelatici (gruppo Centro).