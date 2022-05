Alla Biblioteca arriva ScienzAllegra

SESTO FIORENTINO – Laboratori, incontri, quiz, fotografia e teatro: tutto questo è ScienzAllegra in programma alla Biblioteca Ragionieri a Doccia sui temi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Dal 13 al 23 maggio i bambini e i ragazzi saranno protagonisti con laboratori e attività pensate per varie fasce d’età: coding e robotica, riciclaggio, consumo consapevole, […]

SESTO FIORENTINO – Laboratori, incontri, quiz, fotografia e teatro: tutto questo è ScienzAllegra in programma alla Biblioteca Ragionieri a Doccia sui temi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Dal 13 al 23 maggio i bambini e i ragazzi saranno protagonisti con laboratori e attività pensate per varie fasce d’età: coding e robotica, riciclaggio, consumo consapevole, chimica, fisica. I più grandi potranno divertirsi con incontri informativi, conferenze e quiz su consumi, sprechi e strategie per il risparmio. Ci saranno gli spazi dedicati agli appassionati dei giochi da tavolo, con la possibilità anche per famiglie di sperimentare giochi a tema scientifico. Infine con Bibliocinema e Bibliocinema Kids sarà possibile assistere a film e cartoni animati nella Sala Meucci. Nel corridoio della Biblioteca sarà allestita una mostra fotografica di Claudia Giusti e Andrea Bruni dell’associazione Zera presenterà interventi teatrali per i più piccoli.

Alla Biblioteca sarà allestita la mostra fotografica “La natura nel cuore”, a cura di Claudia Giusti. I partecipanti alle attività del sabato mattina potranno inoltre assistere agli interventi teatrali di un simpatico scienziato, interpretato da Andrea Bruni di Associazione Zera, in giro per le sale della Biblioteca. La manifestazione è realizzata con la collaborazione e la partecipazione di tante associazioni e realtà del territorio: il Centro di Servizi Open Lab dell’Università degli studi di Firenze, Senza Spreco/Le mele di Newton, Associazione La sedia blu, Associazione Zera, SAF (Società Astronomica Fiorentina), Associazione Caffè-Scienza, Save the Meeple, Associazione Amici di Sara Lapi.