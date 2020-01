Alla Biblioteca “La mia battaglia” di Elio Germano in realtà virtuale

SESTO FIORENTINO – Da domani, 10 gennaio (dalle ore 9), saranno aperte le prenotazioni per lo spettacolo “La mia battaglia” di Elio Germano in realtà virtuale.

Sarà “Segnale d’allarme”, la visione dello spettacolo ad aprire, il prossimo 23 gennaio, il programma delle iniziative promosse da Comune in occasione del Giorno della Memoria. La visione del monologo interpretato dall’attore romano avverrà con l’ausilio di speciali visori per la realtà virtuale che saranno indossati dal pubblico per tutta la sua durata. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Gold Enterprise e Azienda Farmacie e Servizi Spa, si terrà nella Sala Meucci della Biblioteca Ragionieri; sono previste due anteprime riservate alle scuole al mattino e due repliche aperte al pubblico, alle 17,30 e alle 21,15, previa prenotazione obbligatoria allo 0554496851.