Alla Biblioteca Ragionieri “Archeologia e storia tra Sesto Fiorentino, Firenze e Prato”

SESTO FIORENTINO – Venerdì 13 marzo alle ore 18, presso la Biblioteca Ragionieri, Marco Giachetti prosegue nell’avvincente racconto della sua attività, che lo vede impegnato da cinquant’anni anni nel volontariato archeologico, attraverso il libro “Archeologia e storia tra Sesto Fiorentino, Firenze e Prato“, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle. Testimone diretto di molti scavi e ritrovamenti, Giachetti pone all’attenzione di studiosi e appassionati il suo volume che presenta novità importanti anche su monumenti già noti che giacciono letteralmente sotto i nostri piedi, tra cantieri, sopralluoghi, ruberie, intrighi e misteri che fanno capire come ogni strada della città nasconda un enorme patrimonio artistico, architettonico, sociale e culturale.