Alla Biblioteca Ragionieri la mostra “Le vie delle storie”

SESTO FIORENTINO – Un percorso dedicato all’editoria cinese per ragazzi, dalla tradizione alla modernità, dall’incisione al disegno, al graphic novel. Si inaugura sabato 17 maggio (alle 16,30), alla Biblioteca Ernesto Ragionieri, la mostra “Le vie delle storie”. L’esposizione, in programma fino all’8 agosto, nasce dalla sinergia tra il Comune, la Biblioteca Ragionieri, il centro studi letteratura per ragazzi Accademia Drosselmeier, la Fiera del Libro di Bologna e la società cooperativa Giannino Stoppani. A cura di Grazia Gotti e Marina Lepore, “Le vie delle storie” propone volumi provenienti da oltre 40 editori cinesi, presentando una selezione di opere che spaziano dalla narrativa alla saggistica.

Tra gli autori, i fumettisti Nie Jun e Zhang Leping, l’artista visuale He Chang Tuang, il disegnatore Li Xiaoguang, gli illustratori Ed Young, Gui Tuzi, A Geng, Da Wu, Cai Gao, Zhou Xiang e Liang Peilong, che ha voluto donare una propria tavola alla biblioteca. I libri entreranno nel patrimonio della Biblioteca Ernesto Ragionieri, grazie alla donazione dell’Accademia Drosselmeier e alla collaborazione della Fiera del Libro di Bologna (Bologna Children’s Book Fair). “Negli ultimi anni si è instaurato ed è andato via via rafforzandosi un rapporto particolare tra Sesto Fiorentino e la Cina, rappresentata nella nostra città da una comunità attiva e vivace – spiega il sindaco Lorenzo Falchi.- Approfondire e favorire l’incontro con la cultura cinese è stato quindi un passaggio quasi naturale, incentivato da attività e manifestazioni come ‘Intrecci’ e suggellato dall’avvio del percorso di gemellaggio tra la Biblioteca Ragionieri e la Biblioteca Xinlan, nella città di Rui’an. Grazie alla Bologna Children’s Book Fair riceviamo questo dono davvero molto gradito”.

Inserita nel cartellone del Maggio dei Libri 2025, “Le vie delle storie” proporrà anche eventi e spettacoli per tutti: sempre sabato 17 maggio, dopo l’inaugurazione, la Biblioteca Ragionieri ospiterà laboratori di calligrafia e di ritagli di carta cinesi. E ancora, la cerimonia del tè e, alle 18,30, “Scimmiotto e Tripitaka”, spettacolo ispirato a “Il viaggio in Occidente” di Wu Cheng’en, tra le maggiori opere della letteratura cinese. Lunedì 19 maggio al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (alle 21), l’attore, regista e autore Riccardo Massai presenterà lo spettacolo teatrale “Il Milione da Marco Polo”: ingresso libero, prenotazioni al numero telefonico 055 4496851 o sul sito https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi-adulti. Si potrà visitare la mostra “Le vie delle storie” tutti i giorni negli orari di apertura della Biblioteca Ernesto Ragionieri (www.bibliosesto.it).