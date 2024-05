Alla Biblioteca Ragionieri letture da “Il processo”

SESTO FIORENTINO – Continuano alla Biblioteca Ernesto Ragionieri le letture teatrali della compagnia Archivio Zeta dedicate a “Il Processo” di Franz Kafka, nel centenario della scomparsa dello scrittore boemo. Dopo il tutto esaurito della scorsa settimana, lunedì 27 maggio alle 19 va in scena la “Seconda udienza”: Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni, Diana Dardi, Gianluca Guidotti ci introducono nel secondo inquietante capitolo del Processo. Gli attori riportano come in un interrogatorio i sentimenti di Joseph K. e il suo primo contatto con il Tribunale e la Legge, catturati dalla prosa di Kafka e dalle descrizioni della vita brulicante di custodi e funzionari nella Sala delle Udienze. Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055 4496851. Inserita nel programma Maggio Libri, la rassegna “Tre udienze” è l’anteprima di “Un palco il biblioteca”, il programma estivo di musica, teatro, letteratura, incontri della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, al via a giugno con la “Notte Bianca”. Info e aggiornamenti sul sito www.bibliosesto.it. Prenotazioni online bit.ly/palco2024 o telefonicamente al numero 055.4496851.