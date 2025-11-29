SESTO FIORENTINO – Oggi, sabato 29 novembre, dalle 10 alle 12 alla Biblioteca Ragionieri si terrà un incontro sul tema “La Piana e il rischio idrogeologico: un nuovo patto con il territorio”. Introduce Gabriele Toccafondi, consigliere comunale Italia Viva Casa Riformista a Sesto Fiorentino. Intervengono Mauro Grassi, direttore Fondazione Earth and Water Agenda, Fabio Castelli, docente di Ingegneria idraulica all’Università di Firenze. Edoardo A. C. Costantini, ricercatore senior CNR-IBE Sesto Fiorentino, accademico dei Georgofili e della Accademia Nazionale di Agricoltura. Modera Alessandro Martini, Casa Riformista.
Alla Biblioteca un incontro sulla Piana e il rischio idrogeologico
SESTO FIORENTINO – Oggi, sabato 29 novembre, dalle 10 alle 12 alla Biblioteca Ragionieri si terrà un incontro sul tema “La Piana e il rischio idrogeologico: un nuovo patto con il territorio”. Introduce Gabriele Toccafondi, consigliere comunale Italia Viva Casa Riformista a Sesto Fiorentino. Intervengono Mauro Grassi, direttore Fondazione Earth and Water Agenda, Fabio Castelli, […]