Alla Capp Plast di Capalle la prima Rsu dei lavoratori in somministrazione

CAMPI BISENZIO – Si sono concluse, nei giorni scorsi, le operazioni di voto per l’elezione della prima Rsu dei lavoratori in somministrazione (dipendenti di varie agenzie interinali) presso l’azienda di gomma plastica Capp Plast che conta oltre 50 lavoratori in somministrazione impiegati nella sede di Capalle.

Un risultato, spiega in una nota la Cgil, “che nasce dalla sinergia tra la Nidil Cgil Firenze (la categoria dei lavoratori in somministrazione) e la Filctem Cgil Firenze (la categoria dei dipendenti diretti di Capp Plast) e che permetterà di dare un riconoscimento ai lavoratori precari e poter vedere le loro istanze ben rappresentate. Si tratta della quinta volta in cui viene eletta una Rsu dei lavoratori in somministrazione presso un’azienda del territorio fiorentino e quasi 500 lavoratori in somministrazione hanno potuto eleggere direttamente i propri rappresentanti”.