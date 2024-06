Alla chiusura dei seggi a Prato per le elezioni europee e amministrative hanno votato 84.753 elettori, pari al 64,96%

PRATO – Le urne si sono definitivamente chiuse: a Prato per le elezioni europee e comunali 2024 hanno votato 84.753 elettori, pari al 64,96% degli aventi diritto. Per le europee sul territorio provinciale l’affluenza è praticamente la stessa, 64,08%. Sono già cominciate le operazioni di scrutinio dei voti per le europee. Per le comunali inizieranno […]

PRATO – Le urne si sono definitivamente chiuse: a Prato per le elezioni europee e comunali 2024 hanno votato 84.753 elettori, pari al 64,96% degli aventi diritto. Per le europee sul territorio provinciale l’affluenza è praticamente la stessa, 64,08%. Sono già cominciate le operazioni di scrutinio dei voti per le europee. Per le comunali inizieranno invece domani alle 14: per poter vincere le coalizioni candidate dovranno ottenere la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti l’eventuale ballottaggio, che interesserebbe solo i Comuni di Prato e Montemurlo, è previsto per domenica 23 e lunedì 24 giugno