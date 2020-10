Alla Croce Viola il corso BLS Provider American Heart Association

SESTO FIORENTINO – Un momento formativo di fondamentale importanza per gli operatori sanitari che devono saper riconoscere diverse emergenze potenzialmente letali, eseguire la RCP, utilizzare un AED e risolvere il soffocamento in modo sicuro, tempestivo ed efficace.Nasce con questo obbiettivo il corso BLS Provider American Heart Association con uso dell’AED organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. […]

SESTO FIORENTINO – Un momento formativo di fondamentale importanza per gli operatori sanitari che devono saper riconoscere diverse emergenze potenzialmente letali, eseguire la RCP, utilizzare un AED e risolvere il soffocamento in modo sicuro, tempestivo ed efficace.Nasce con questo obbiettivo il corso BLS Provider American Heart Association con uso dell’AED organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. Un corso tenuto da un istruttore che, attraverso l’uso di video, insegna il supporto vitale di base a un soccorritore e in squadra sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie.

L’appuntamento con l’evento formativo destinato ad infermieri e infermieri pediatrici, è per il 24 ottobre (ore 9-14) negli spazi della sede della Croce Viola di via Petrosa 19c). La frequenza dà diritto a 6,5 crediti ECM – Regione Toscana. Sono ammessi massimo 6 partecipanti ma sono in programma altre due date nel mese di novembre.Il BLS (Basic Life Support) è una procedura fondamentale per salvare vite dopo l’arresto cardiaco. Il corso di BLS dell’American Heart Association è stato adeguato per riflettere le nuove scoperte scientifiche nell’Aggiornamento delle linee guida 2015 dell’American Heart Association per RCP e nel trattamento delle emergenze cardiovascolari. Il corso sarà tenuto da Nicola Petrucci, infermiere SOC 118.L’iscrizione, obbligatoria, si effettua tramite il gestionale TOM: https://tom.opifipt.it