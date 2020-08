Alla “Gabbia” ricominciano gli allenamenti del Santo Stefano Basket

CAMPI BISENZIO – Tutto pronto alla “Gabbia”. Dopo il “basket camp”, organizzato in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi, il Santo Stefano Basket torna sul campo per prepararsi al meglio alla nuova stagione. A partire da lunedì 24 agosto, infatti, riprenderanno le attività sportive di tutte le squadre della società campigiana in un nuovo spazio “dove fare sport insieme – si legge in una nota – nel pieno rispetto delle norme per scongiurare il contagio. Le incognite non mancano sulla ripresa dello sport ma da tutti c’è la volontà di ricominciare in sicurezza”. Occhi puntati sulla prima squadra che vuole confermarsi dopo la scorsa stagione ma anche lanciare le pianticelle prodotte dal settore giovanile. Simone Trucioni, allenatore della prima squadra, reduce dal quarto posto in serie D, ha commentato così la ripresa degli allenamenti: “Vogliamo farci trovare pronti per quando finalmente il basket ricomincerà. La rosa è quasi pronta. al netto di alcuni ultimi dettagli da limare. Sono andati via alcuni pezzi pregiati ma ci sono stati ingressi di assoluto livello per la categoria come Camerini e Vettori. L’intenzione è quella di valorizzare ancora di più gli innesti provenienti dal settore giovanile. L’anno scorso è stata una grande stagione seppur giustamente interrotta. Quarto posto e play-off quasi matematici al primo anno in serie D sono un ottimo risultato. Quest’anno sarà un campionato di livello più alto di sempre, con squadre più competitive e preparate”.