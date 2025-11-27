Alla guida del Comune la vicesindaca Pecchioli

SESTO FIORENTINO – Approvata dal consiglio comunale il 27 novembre, con 16 voti a favore e tre astenuti, la delibera che accerta in via definitiva la “condizione di incompatibilità del sindaco a seguito dell’elezione a consigliere della Regione Toscana” con “contestuale dichiarazione di decadenza”. Il sindaco Lorenzo Falchi è stato dichiarato pertanto decaduto dalla carica. Il consiglio comunale invece resterà in carica con pienezza di poteri fino alle elezioni che si terranno la prossima primavera. Fino ad allora funzioni e atti del sindaco saranno svolti dalla vicesindaca Claudia Pecchioli, alla guida della giunta comunale come facente funzione di sindaco con piena titolarità delle competenze. Claudia Pecchioli, 33 anni, è stata nominata vicesindaca all’inizio del secondo mandato di Falchi con deleghe a protezione civile, lavori pubblici, mobilità, attività produttive. In precedenza era stata consigliera comunale dal 2014 al 2015. Laureata con lode in giurisprudenza con una tesi di diritto amministrativo dell’Unione Europea, è attualmente funzionaria presso il Comune di Campi Bisenzio.