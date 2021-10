Alla guida in stato di ebbrezza e con patente sospesa: denunciato dagli Agenti di Prossimità della Polizia Municipale di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Proseguono i controlli sul territorio per la sicurezza, il contrasto all’illegalità, il degrado urbano e non ultimo il rispetto delle norme al codice della strada. In questo caso, gli Agenti di Polizia di Prossimità durante l’attività di presidio del territorio in zona via Tosca Fiesoli nella mattinata di ieri, sabato 30 ottobre, […]

CAMPI BISENZIO – Proseguono i controlli sul territorio per la sicurezza, il contrasto all’illegalità, il degrado urbano e non ultimo il rispetto delle norme al codice della strada. In questo caso, gli Agenti di Polizia di Prossimità durante l’attività di presidio del territorio in zona via Tosca Fiesoli nella mattinata di ieri, sabato 30 ottobre, intorno alle 11.30, hanno individuato all’altezza di via Barberinese un veicolo che procedeva con andamento ondivago, “zizzagando” tra le auto. Gli Agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a fermarlo, alla cui guida c’era un cittadino italiano, che fra l’altro stava utilizzando il proprio Smartphone incurante del pericolo che stava creando.

Dalle prime verifiche l’uomo mostrava una certa agitazione e un linguaggio sconnesso che facevano supporre che lo stesso fosse sotto l’effetto di alcol. Veniva pertanto sottoposto immediatamente sia ad accertamento pre test, che dava esito positivo, sia ad accertamento con alcol test che faceva emergere un tasso alcolemico quasi del doppio rispetto alla soglia minima prevista per legge di 0,50 g/l. A seguito di ulteriori accertamenti emergeva che l’uomo non era in possesso di patente guida perché già sospesa. Gli agenti, quindi, non hanno potuto fare altro che denunciarlo alla Procura della Repubblica per la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada che prevede un’ammenda fino a 6.000 euro e l’arresto fino ad 1 anno, sequestrare il veicolo ed effettuare nuova comunicazione alla Prefettura per l’adozione di ulteriore provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, oltre che la sanzione per guida con telefono cellulare e la decurtazione totale di 15 punti sulla patente.

Sempre nella giornata di ieri gli Agenti di Prossimità hanno sanzionato tre conducenti per utilizzo di telefono cellulare durante la guida. In serata, invece, la pattuglia di pronto intervento, a seguito di un incidente stradale, ha multato un neo patentato (da meno di un anno) perché alla guida di veicolo di grossa cilindrata, con una potenza specifica ben oltre quella consentita, con una sanzione da 165 a 660 euro e il ritiro della patente con successiva sospensione da 2 a 8 mesi.

Il sindaco Emiliano Fossi esprime la propria soddisfazione per gli accertamenti effettuati: “Questa è l’ennesima dimostrazione che la presenza di agenti sul territorio e la prossimità portano i suoi frutti, riuscendo come in questo caso a intercettare, fermare e sanzionare dei conducenti che con i loro comportamenti avrebbero potuto causare delle conseguenze ben più gravi rispetto a quelle che gli agenti stessi sono riusciti a evitare. L’obiettivo è quello di proseguire con queste tipologie di controlli anche in previsione delle prossime festività che vedranno un maggior numero di persone circolare per le strade e per le vie di Campi Bisenzio”.

“L’amministrazione comunale di Campi Bisenzio può ritenersi veramente soddisfatta del lavoro svolto da parte di tutto il Comando di Polizia Municipale, – commenta l’assessore Riccardo Nucciotti -con a capo il comandante Francesco Frutti per l’impegno quotidiano suo e di tutto il Corpo. In questi anni gli interventi mirati al controllo del territorio e alla tutela dei cittadini, compresala circolazione stradale, stanno portando dei grandi risultati, grazie anche al lavoro svolto dagli Agenti di Prossimità che hanno dato e stanno dando un grande apporto al lavoro quotidiano del Comando. Mi auguro e auspico che l’impegno e la passione che vedo possa continuare anche in previsione futura con l’arrivo prossimo di nuovi agenti e nuovi ufficiali che andranno, dopo anni di blocchi delle assunzioni, a incrementare il numero di addetti, con il fine di garantire sempre più servizi alla cittadinanza. Questo per ringraziare gli Ispettori gli agenti e il comandante per quanto fatto e per quanto faranno per Campi Bisenzio”.

“Voglio ringraziare prima di tutto gli agenti intervenuti prontamente – conclude il comandante Francesco Frutti – dimostrando spirito di osservazione, di attenzione e di prontezza di intervento, nonostante fossero impegnati in servizio di prossimità, perché in questo caso, come in tanti altri sono riusciti a fermare in tempo e contenere una situazione che potenzialmente poteva provocare conseguenze molto gravi ai vari utenti della strada. Il presidio e la prossimità sul territorio sono alla base dei servizi che quotidianamente il Comando svolge nelle varie frazioni del Comune e sui quali l’amministrazione comunale sta investendo da anni risorse per far incrementare sempre di più questa tipologia di servizi”.