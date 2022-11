Alla lastrigiana (ma tesserata per il TC Le Signe) Viola Cossari il premio “Studenti sportivi… Studenti vincenti” dell’ U.N.V.S. Nazionale

LASTRA A SIGNA – Complimenti a Viola Cossari che ha vinto il premio “Studenti sportivi… Studenti vincenti ” indetto dall’U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport (associazione benemerita del Coni) per il 2022, frutto dei risultati scolastici e sportivi conseguiti complessivamente. Per partecipare, infatti, i minori con titoli devono avere un genitore socio di una sezione U.N.V.S. nel territorio di residenza, per poi essere inseriti in una apposita classifica nazionale. I ragazzi (10 in tutta Italia) verranno premiati il 13 dicembre a Milano presso la sala polivalente dello Sporting Club Milano 2 a Segrate. Quest’anno Viola, giovane tennista di Lastra a Signa e portacolori del Tennis Club Le Signe, ha raggiunto importanti traguardi a livello regionale e nazionale, seguita dalla maestra federale Marzia Grossi, ottenendo il titolo di campionessa toscana di serie D3 e campionessa toscana di doppio Under 14 femminile oltre a essere vice-campionessa toscana di singolo Under 14 femminile, finalista del torneo nazionale “Master Kinder Under 14″che si è giocato a Roma e occupare il 35° posto nella classifica nazionale (per l’anno di nascita ,il 2008). In più si è qualificata al Master Junior Next Gen 2022 che si terrà a Milano dal 7 novembre.

Viola (che era premiata dalla sezione delle Signe U.N.V.S. Azzurri Nesti – Pandolfini nel 2021 durante la cerimonia del premio Ambasciatori dello Sport delle Signe come “Atleta emergente”) ha iniziato a giocare a tennis a 6 anni presso il Circolo La Fiorita Tennis Club, all’età di 11 anni si è trasferita al TC Le Signe già con una classifica importante e diverse coppe in bacheca, dove è stata allenata dai maestri Alessio Arrighetti e Ada Pugi. A 13 anni, poi, ha cominciato un percorso di crescita tennistica seguita anche dai maestri dell’Accademia del Tennis Apuano. Da luglio è allenata da Marzia Grossi che l’ha seguita negli ultimi tornei accompagnandola alla conquista del titolo di vice-campionessa toscana di singolo e campionessa toscana di doppio Under 14.