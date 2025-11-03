Alla Lucciola “Da Rumi a San Francesco”

SESTO FIORENTINO – Nuovo appuntamento con il teatro alla Lucciola di piazza IV Novembre. Sabato 8 novemreb alle 21 “Da Rumi a San Francesco” di e con Pejman Tadayon. Musiche dal vivo con strumenti etnici persiani. Letture poetiche Alessia De Rosa, Andrea Bruni. Lo spettaclo è inserito negli eventi di Sesto Mondo del Comune. Due figure nella storia del mondo hanno portato all’estremo uno slancio mistico senza eguali e hanno cambiato per sempre la vita spirituale dei loro popoli: Rumi e San Francesco. Attraverso la poesia dei due mistici, vissuti a cavallo del XIII secolo, è possibile comprendere le misteriose analogie che conducono all’essenza del loro fervore, mentre la musica, quale elemento ispiratore, si nutre di un linguaggio universale che avvicina tradizioni geograficamente distanti, ma solo in apparenza inconciliabili. Esperto di musica tradizionale persiana e studioso di repertori medievali, Pejman Tadayon ha composto e scelto i brani che danno vita allo spettacolo, utilizzando strumenti antichi della cultura sufi e strumenti medioevali, come la viella e i flauti. Nel corso dello spettacolo vengono interpretati i testi originali di San Francesco e le liriche di Jalaluddin Rumi – tradotte dal Persiano all’Italiano. Dalle 16 alle 18 sarà possibile partecipare allo stage “Voglio vederti danzare” tenuto dallo stesso Pejman sulle danze sufi. Ingresso libero fino esaurimento posti.