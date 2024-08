Alla Minimoto Racing Firenze la cura dell’area verde di via Majorana all’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – Sarà affidata all’associazione Minimoto Racing Firenze asd la gestione dell’area verde di via Majorana 27 all’Osmannoro. La scelta da parte del Comune è caduta sull’associazione che vicino all’area verde si occupa del circuito di minimoto, è stata deciso dopo che alla manifestazione d’interesse per la manutenzione dell’area verde promossa dal Comune ha […]

SESTO FIORENTINO – Sarà affidata all’associazione Minimoto Racing Firenze asd la gestione dell’area verde di via Majorana 27 all’Osmannoro. La scelta da parte del Comune è caduta sull’associazione che vicino all’area verde si occupa del circuito di minimoto, è stata deciso dopo che alla manifestazione d’interesse per la manutenzione dell’area verde promossa dal Comune ha risposto solo l’associazione sportiva.

La filosofia alla base dell’avviso emesso dall’ente pubblico è priprio quella di garantire una costante e continua manutenzione, ma anche una sorveglianza e cura di quelle aree meno frequentate, poco fruite dai cittadini perchè situate in zone complesse dal punto di vista dell’urbanizzazione o come cornice di parcheggi o per delimitare la viabilità. Queste zone verdi sono spesso “dimenticate” proprio perchè si trovano ad essere spartitraffico oppure piccole isole con qualche albero e del prato a compensare la presenza di parcheggi o ampi piazzali. La loro presenza, se non curata, rischia di rendere poco gradevole anche il paesaggio circostante, quindi una maggiore curea e attenzione anche a queste porzioni verdi, può migliorare il contesto, come in questo caso dell’Osmannoro.

“Questo atto – spiega l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – rientra in un più ampio ragionamento di valorizzazione delle aree verdi individuando di volta in volta soggetti portatori di progetti di qualità, permettendo come in questo caso di favorire la fruizione di uno spazio da parte delle cittadinanza”.