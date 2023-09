Alla Misericordia di Quinto Basso un’unità mobile di Ispro

SESTO FIORENTINO – Una unità mobile di Ispro (istituto regionale per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) resterà alla Misericordia di Quinto Basso fino alla fine dell’anno. L’unità mobile Ispro è stata inaugurata oggi nel giardino della Misericordia di via Gransci alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessore regionale Simone Bezzini […]

SESTO FIORENTINO – Una unità mobile di Ispro (istituto regionale per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) resterà alla Misericordia di Quinto Basso fino alla fine dell’anno. L’unità mobile Ispro è stata inaugurata oggi nel giardino della Misericordia di via Gransci alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessore regionale Simone Bezzini e del sindaco Lorenzo Falchi ed una delle quattro unità mobili per lo screening messe a disposizione dalla Regione.

L’unità mobile si sposterà da Sesto sabato 23 e domenica 24 settembre per raggiungere piazza della Repubblica a Firenze per “Corri la vita” e poi si trasferirà a Campi Bisenzio, un’altra nel quartiere Isolotto a Firenze, una terza a Scarperia e di seguito a Bagno a Ripoli fino a febbraio 2024, la quarta nel comune di Vicchio. A queste si aggiungono due sedi fisse, a Firenze, dove sono attivi altri cinque mammografi.

Spesso per vincere un tumore, ricordano all’Ispro, basta saperlo prendere in contropiede. E’ l’importanza della prevenzione, sottolineata più volte su pannelli e depliant. Una forza che sta nei numeri, nel 2022 sono state effettuate nell’area fiorentina ed empolese oltre 43 mila mammografie, con trecento donne poi trattate per la presenza di un tumore, e nelle scelte, visto che in Toscana sono invitate a sottoporsi a controlli non solo le donne tra 50 e 69 anni, come da indicazioni nazionali, ma tutte quelle tra 45 e 74: solo nel comune di Sesto Fiorentino nell’ultimo anno 10.500, tra cui hanno aderito in 6200, con quattrocento richieste di approfondimenti e trenta poi prese in carico dalle rispettive strutture ospedalierie per il trattamento terapeutico.