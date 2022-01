Alla parrocchia di Querceto la benedizione degli animali

SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 23 gennaio la benedizione degli animali. La cerimonia, in onore di Sant’Antonio Abate, si terrà con inizio alle 15.30 nel piazzale della parrocchia di San Jacopo a Querceto. La benedizione degli animali. La benedizione degli animali è stato un appuntamento molto atteso soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta da tante famiglie contadine.

Allora, infatti, erano gli animali da cortile ad essere accompagnati alla benedizione per evitare che gli animali potessero incorrere in malattie e così mettere in difficoltà il lavoro nei campi o mettere in crisi la produzione di carne e latte. In altri casi erano gli stessi parroci a recarsi nelle abitazioni dei contadini per benedire gli animali più problematici da portare alla parrocchia.

Con gli anni i tempi sono cambiati e anche gli animali che oggi vengono portati alla benedizione non sono più solo cavalli e mucche, ma sempre più spesso cani e gatti, pesci rossi, canarini e pappagallini, i nostri animali da compagnia che condividono con noi ogni giorno. Dopo la benedizione, la festa si chiuderà alle 16.30 con un falò di ringraziamento.