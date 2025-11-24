Alla Protezione civile un incontro con il Rotary

SESTO FIORENTINO – Conoscere la protezione civile; questo il tema di un incontro promosso dal Rotary Sesto Michelangelo in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Quinto Basso della Protezione civile. Alla serata era presente anche il team dell’Associazione di Promozione Sociale “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC”. In un’ottica di collaborazione, infatti, nel 2019 è stato siglato un accordo tra Rotary Club e la Protezione Civile. E grazie a questa collaborazione negli anni il Rotary International ha partecipato con la Protezione Civile Italiana, in alcune emergenze, non solo fornendo aiuti immediati come attrezzature di emergenza, ma anche con il coinvolgimento dei giovani dei vari Rotaract che hanno collaborato con le popolazioni del territorio anche in occasioni delle ultime calamità. Alla serata erano presenti il vicesindaco Claudia Peccioli e Massimiliano Kalmeta dell’Ufficio gabinetto del sindaco, il presidente del Rotary Sesto Michelangelo Riccardo Gattai, il responsabile dell’ ufficio Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino, Federico D’Evangelista, il presidente del dipartimento Solidarietà Emergenze FIC Matteo Andreoni, Paola Chiarelli della sezione soci Coop Sesto-Calenzano e il responsabile della Protezione Civile Provinciale Toscana dell’UNPLI Neri Spadolini.