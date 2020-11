Alla ricerca degli Elfi al Museo del Figurino Storico

CALENZANO – Alla ricerca degli Elfi è il laboratorio ludico proposto dal Museo del Figurino Storico per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni. Cercasi Elfi, questo il titolo dell’iniziativa, si terrà a partire dal 6 dicembre, per tre domeniche consecutive.L’idea nasce, spiegano al MuFiS, per stare vicini ai piccoli utenti con […]

CALENZANO – Alla ricerca degli Elfi è il laboratorio ludico proposto dal Museo del Figurino Storico per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni. Cercasi Elfi, questo il titolo dell’iniziativa, si terrà a partire dal 6 dicembre, per tre domeniche consecutive.

L’idea nasce, spiegano al MuFiS, per stare vicini ai piccoli utenti con una iniziativa interattiva nuova rispetto alle precedenti attività svolte e rivolte ai piccoli, “speranzosi – prosegue la nota del MuFiS – che il giovane pubblico si diverta e trovi un nuovo modo di approcciarsi al Museo e alla cultura. Infatti oltre all’aspetto ludico verrà inserita una nota didattica all’interno di ogni incontro, ci sarà anche un laboratorio manuale che utilizzerà materiale semplice e tanta fantasia, e per avvicinare genitori e figli uno spassoso quiz da condividere insieme in diretta, insomma tanta tecnologia sì, ma unita però alla passione di stare insieme e alla condivisione del sapere”.

Di cosa si tratta?

“Babbo Natale – spiegano al Museo – quest’anno è in difficoltà cerca Elfi che lo aiutino con i regali di Natale. Gli Elfi però devono ottenere tutti i timbri necessari sul Passaporto degli Elfi per completare il loro percorso, come ottenere i timbri? Semplice, durante gli incontri gli aiutanti di Babbo Natale sveleranno tanti segreti e curiosità sul Natale ma anche un codice che permetterà, una volta che il Museo sarà di nuovo aperto e operativo, di ricevere i timbri e un gradito omaggio recandosi presso la nostra struttura museale”. Per partecipare basterà iscriversi sul sito www.museofigurinostorico.it sezione Contatti compilando il form apposito, gli iscritti riceveranno così qualche giorno prima dell’incontro il link a cui accedere per collegarsi e il passaporto degli Elfi. Posti limitati massimo 20.

Calendario e temi incontri:

6 Dicembre 2020 ore 16-17

L’Albero di Natale: perché lo facciamo?

Laboratorio Costruire decorazioni alternative per il proprio albero

Simpatico Quiz: Chi vincerà?

13 Dicembre 2020 ore 16-17

Il Presepe: la sua storia le sue origini.

Laboratorio Creare un Presepe con materiali di riuso

Simpatico Quiz: Chi ne sa di più?

20 Dicembre 2020 ore 16-17

Babbo Natale o San Nicola? Una persona realmente esistita e forse ancora esistente…

Laboratorio Costruire dei segnaposto o segnalibri con Babbo Natale

Simpatico Quiz: Chi salirà sul podio?