SESTO FIORENTINO – La cultura come patrimonio della conoscenza, che si materializza in forma concreta in tanti luoghi di Sesto Fiorentino, spesso poco noti. La casa editrice «apice libri» vuole raccogliere, con un ciclo di videoincontri online, le esperienze nel territorio di tali spazi e delle persone che vi lavorano. L’iniziativa, coordinata dalla giornalista di Piananotizie Elena Andreini, vedrà per ogni appuntamento, di circa 15 minuti, un giovane intervistatore e un protagonista (un bibliotecario, un attore, ecc.) che racconta il proprio luogo e ciò che vi viene fatto.

L’idea che accompagna la serie di incontri alla scoperta dei luoghi della cultura è quella di far incuriosire le giovani generazioni. Questo aspetto dovrebbe essere il filo rosso che unisce le interviste: un giovane che per caso incontra un suo coetaneo (naturalmente ove possibile), in uno dei luoghi della cultura. L’obiettivo è quello di far conoscere quelli spazi della città che spesso proprio i giovani non conoscono. Gli incontri, ogni martedì alle 18.30 a partire dal 16 marzo, saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di «apice libri» e sulla pagine Facebook di Sesto TV e della Biblioteca Ernesto Ragioneri.I video potranno essere condivisi, anche in diretta, sulle pagine FB dei luoghi presentati.