SESTO FIORENTINO – Una passeggiata alla scoperta dei luoghi della storia di Collodi e di altri luoghi nascosti di Sesto in compagnia dei The Ploggers, associazione che si occupa di divertimento sostenibile. L’appuntamento è domenica 23 febbraio alle 10 al Parco dell’Oliveta (orti sociali) da lì prenderà il via la passeggiata che terminerà a Villa Gerini Colonnata con un brunch condiviso, ovvero un pic-nic dove ognuno porta qualcosa da mangiare.