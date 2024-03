“Alla scoperta del granchio blu”: Rotary Club Bisenzio Le Signe e Rotary Scandicci incontrano soci e istituzioni

CAMPI BISENZIO – “Alla scoperta del granchio blu”: questo il tema dell’ultima conviviale in Interclub Rotary Club Scandicci e Rotary Club Bisenzio Le Signe. Serata che ha visto la presenza di Lucrezia Cilenti, biologa e ricercatrice della sede Cnr Ispa di Foggia che studia da anni la popolazione di granchio blu di Lesina. Il suo intervento, infatti, è partito dall’origine etimologica di quello che da tutti noi viene chiamato “granchio blu” ovvero Callinectes sapidus – il cui nome latino significa “nuotatrice gustosa”, per poi spiegare come la specie sia migrata dall’Oceano Atlantico fino alle nostre coste anche a causa del surriscaldamento climatico senza dimenticare che anche l’allargamento del canale di Suez ha favorito il traffico marittimo veicolando la diffusione della specie verso il Mar Mediterraneo. “Il granchio blu – ha spiegato – non si può eradicare, ma si possono individuare su base conoscitiva le strategie migliori per una gestione sostenibile degli habitat e delle risorse marine nonché la salvaguardia delle specie ittiche, valutando sia i rischi sia le eventuali opportunità”. Quindi gli interventi della presidente del rotary Club Bisenzio Le Signe, Elisabetta Benvenuti, e del presidente del Club organizzatore, quello di Scandicci, Giuseppe Valente. Ospiti della serata l’assessore regionale Monia Monni e l’assessore del Comune di Scandicci Barbara Lombardini che hanno voluto evidenziare “come l’impegno e la sinergia creata fra il Rotary e le istituzioni, anche in tema ambientale, abbia portato nei territori importanti service volti a creare un’armonia fra comunità e territorio”, auspicando che “questa collaborazione possa continuare anche nei prossimi anni”. Insieme a loro anche l’assistente del Governatore del Rotary Distretto 2071 (Area metropolitana 1) Chiara Pagni e la presidente del Rotary Club Firenze Granducato Giovanna Sabbattini.