“Alla scoperta del Polo scientifico” con SestoTv

SESTO FIORENTINO – Sedici trasmissioni online di 30 minuti ciascuna dedicata al Polo scientificio. E’ quanto programma da oggi su SestoTv. Questa mattina proprio all’interno dell’OpenLab, è stato presentato il programma che punta a presentare con tutte le sue eccellenze il Polo scientifico dell’Osmannoro. “La scienza – ha detto Laura Solito prorettore alla comunicazione e al Public Engagement – è il vero strumento per affrontare le sfide della contemporaneità”. Le trasmissioni, curate dal gruppo di SestoTv (Sasanna Cressati, Daniele Papi, Dario Monaci e Sergio Campostrini) portano all’attenzione del pubblico i prestigiosi laboratori del Polo scientifico tra questi il Cnr, il Cerm (Centro risonanze magnetiche), il Lamma, il Lens (laboratorio di spettroscopia non lineare). “Alla scoperta del Polo Scientifico” questo il titolo della trasmissione, non si chiuderà con questa prima tappa di 16 appuntamenti. Tra gli intervistati ci sono: il fisico Roberto Pini del Cnr, Claudio Luchinat e Lucia Banci del Cerm, Bernardo Gozzini del Lamma, Francesco Saverio Pavone e la nuova direttrice del Lens Elisabetta Cerbai, Franco Bagnoli del Dipartimento di Fisica e Antonella Salvini direttrice di OpenLab. E inoltre: Simone Orlandini del dipartimento di Scienze agrarie, Marco Ciardi e Lorenzo Ulivi del Cicap, il Comitato italiano per il controllo affermazioni pseudoscienze nato nel 1989 su iniziativa di Piero Angela. I fisici Giovanni Modugno e Andrea Barducci e l’ex sindaco di Sesto Fiorentino Andrea Barducci che hanno aiutato SestoTv a ricostruire la complessa storia del Polo scientifico negli anni Novanta, mentre il rettore Luigi Dei e il sindaco Lorenzo Falchi hanno messo a fuoco le prospettive future del Polo.