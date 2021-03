Alla scoperta della Società per la Biblioteca Circolante oggi 16 marzo alle 18.30

SESTO FIORENTINO – Inizia oggi martedì 16 marzo alle 18.30 il ciclo di videoincontri online dedicati ai luoghi “culturali” di Sesto Fiorentino, raccontando le esperienze nel territorio di tali spazi e delle persone che vi lavorano.Il primo appuntamento on line avrà come protagonista la Società della Biblioteca Circolante, con Sabrina Egiziano che intervista Monica Eschini. Gli incontri sono trasmessi in diretta ogni martedì dalle […]

SESTO FIORENTINO – Inizia oggi martedì 16 marzo alle 18.30 il ciclo di videoincontri online dedicati ai luoghi “culturali” di Sesto Fiorentino, raccontando le esperienze nel territorio di tali spazi e delle persone che vi lavorano.

Il primo appuntamento on line avrà come protagonista la Società della Biblioteca Circolante, con Sabrina Egiziano che intervista Monica Eschini. Gli incontri sono trasmessi in diretta ogni martedì dalle 18.30 e visualizzabili anche dopo sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di apice libri e sulle pagine della Biblioteca Ragionieri, di Sesto Tv e del Club del Giallo.

Ogni appuntamento, di circa 15 minuti, vedrà un giovane intervistatore e un protagonista (un bibliotecario, un attore, ecc.) che racconta il proprio luogo e ciò che vi viene fatto. L’idea che accompagna la serie di incontri alla scoperta dei luoghi della cultura è quella di far incuriosire le giovani generazioni, tentando di far conoscere quelli spazi della città – siano essi le biblioteche, le compagnie teatrali, i circoli di lettura, la associazioni culturali – che spesso proprio i giovani non conoscono.