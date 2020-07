Alla scoperta di Calenzano camminando tra storia e natura

CALENZANO – Escursioni e degustazioni alla scoperta di Calenzano sia delle bellezze artistiche che di quelle naturali e di aspette meno consueti e conosciuti del territorio: è questo “Camminando Calenzano” il programma di escursioni dal 4 luglio al 10 ottobre promosso dal Comune in collaborazione con Atc Associazione turistica di Calenzano e con il supporto […]

CALENZANO – Escursioni e degustazioni alla scoperta di Calenzano sia delle bellezze artistiche che di quelle naturali e di aspette meno consueti e conosciuti del territorio: è questo “Camminando Calenzano” il programma di escursioni dal 4 luglio al 10 ottobre promosso dal Comune in collaborazione con Atc Associazione turistica di Calenzano e con il supporto di Unicoop.

“Mai come adesso c’è bisogno di scoprire il nostro territorio – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani – e c’è bisogno di tornare a farlo insieme, in totale sicurezza. Un programma ricco, reso possibile dalla collaborazione tra il Comune, le associazioni e la sezione soci Coop, grazie al cui contributo possiamo offrire iniziative totalmente gratuite”.

Ad aprire il programma, il 4 luglio è la passeggiata e cena sull’aia a Valibona, a cura dei Birboni e un trekking in Calvana sulle tracce del lupo, pensato dall’associazione Lupo Appenninico, che si ripeterà anche il sabato successivo. Il 15 luglio la passeggiata sarà al castello di Calenzano, con visita guidata al museo del figurino e al borgo medievale. Il fine settimana successivo, il 18 luglio, si torna in Calvana con I Birboni per gustare il tramonto sul Monte Maggiore.

“Con Calenzano Camminando torniamo a proporre eventi per i nostri soci – ha detto la Presidente della sezione soci Coop Sesto F.no-Calenzano Lia Bogliolo – con un programma ricco di argomenti e cose da scoprire, con il quale riprendiamo temi molto importanti per noi, come il camminare, la salute, il rispetto dell’ambiente e la scoperta del territorio”.

“Abbiamo definito un ampio programma, che valorizza le nostre eccellenze paesaggistiche, storiche e artistiche – ha detto il Presidente dell’ATC Niccolò Taiti – Sarà l’occasione per promuovere Calenzano e vederlo da altri punti di vista, con l’obiettivo di inserire questi percorsi in una futura mappa da proporre all’ambito turistico della provincia di Firenze”.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione. Le passeggiate sono gratuite, mentrele degustazioni sono facoltative.

“E’ importante questa serie di eventi perchè permettono la collaborazione tra pubblico e privato – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – ed è anche un modo intelligente per stare insieme e scoprire il territorio. Il programma rientra in un progetto più ampio che prevede la creazione di un percorso sul territorio aperto, una visione turistica che amplia la prospettiva e va oltre le singole città d’arte”.

Dopo la pausa estiva il programma riprende a fine agosto, con la presentazione di due libri: “Custodi erranti, uomini e lupi a confronto” di Matteo Luciani, il 29 agosto a Valibona; “Legri, storia di una valle” di Andrea Papini il 1 settembre a CiviCa. Il 5 settembre si torna a passeggiare, questa volta verso Fulignano, dove si potrà visitare un allevamento di ovini, con pranzo medievale e mostra di disegni a Legri.

Sabato 12 settembre la passeggiata sarà nel tempo, con visita a San Donato, dove hanno dimorato i Medici e Don Milani. Gli ultimi due eventi, il 19 settembre e il 10 ottobre, saranno dedicati al trekking e degustazione a km zero, a Collina e Travalle.

Tutti i fine settimana di luglio e settembre il Memoriale di Valibona sarà aperto, con punto ristoro. Il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica tutto il giorno, l’associazione I Birboni e l’azienda agricola Del Buffa accoglieranno i visitatori del Parco della Calvana.