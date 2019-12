Alla Soffitta la mostra di Migliorini “Visioni toscane”

SESTO FIORENTINO – Resterà aperta fino al 5 gennaio alla Soffitta di Colonnata la mostra “Visioni toscane dedicata al pittore Dino Migliorini”. In esposizione ci sono 45 dipinti suddivisi in tre sezioni: “La matrice verista en plein air” (anni venti e inizi anni quaranta), “Tra Metafisica e Chiarismo” (seconda metà anni quaranta e anni cinquanta) e “Le influenze espressioniste” (fine anni quaranta e anni cinquanta).

All’inaugurazione, domenica 15 dicembre, erano presenti il sindaco Lorenzo Falchi, il responsabile del Gruppo La Soffitta Spazio delle Arti e presidente del Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata, Francesco Mariani, il curatore della mostra, Giovanni Graziano, e la storica curatoriale Stefania Di Santo incaricata di preparare un documentario sulla vita dell’artista rignanese.

“Per La Soffitta Spazio delle Arti questo è un evento di grande importanza – ha sottolineato Francesco Mariani – perché andiamo a presentare a chi ancora non lo conosce un grandissimo pittore come Dino Migliorini che ha saputo raccontare la terra toscana con grande maestria. Migliorini ha importanti legami con Sesto Fiorentino; ricordo solo che prima di dedicarsi a tempo pieno alla pittura è stato decoratore alla Richard Ginori. Ringrazio l’Amministrazione Comunale che ci sostiene sempre nei nostri progetti e l’Associazione Dino Migliorini che ha portato qua una selezione fantastica di opere. La nostra galleria compie 56 anni e credo che non avremmo potuto concludere meglio il programma espositivo del 2019”.

“E’ La Soffitta che va ringraziata – ha chiosato il sindaco Lorenzo Falchi – per le tante iniziative di altissimo livello, e questa mostra ne è un esempio lampante, che propone nell’arco di tutto l’anno. Qua si conoscono personaggi che hanno fatto grande l’arte italiana e internazionale e gli eventi fanno sempre numeri importanti per visitatori. Stavolta viene proposto un artista di altissimo profilo che ha avuto dei legami col nostro territorio e credo che questa rassegna espositiva lo racconti davvero al meglio”.

Nel catalogo realizzato per l’occasione viene raccontato com’era il maestro dietro le quinte da una delle sue allieve, l’artista sestese Luisa Del Campana.

La mostra Visioni toscane dedicata a Dino Migliorini si può visitare ad ingresso gratuito, nei seguenti orari: 10,30-12,30 e 16-19 la domenica e 16-19 dal martedì al sabato. Chiuso il lunedì e nelle festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno.