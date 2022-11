Alla stazione e all’aeroporto, disagi con i taxi. Cinque Stelle: “Poche risposte dall’assessore”

FIRENZE – “Abbiamo chiesto risposte oggi in consiglio comunale al neo assessore Bettarini circa i disagi evidenziati negli ultimi tempi dai cittadini sulla funzionalità del servizio taxi, soprattutto per coloro che hanno necessità di recarsi alla stazione di Santa Maria Novella e all’aeroporto di Peretola. E l’assessore ha dichiarato che la collaborazione con Ferrovie delle […]

FIRENZE – “Abbiamo chiesto risposte oggi in consiglio comunale al neo assessore Bettarini circa i disagi evidenziati negli ultimi tempi dai cittadini sulla funzionalità del servizio taxi, soprattutto per coloro che hanno necessità di recarsi alla stazione di Santa Maria Novella e all’aeroporto di Peretola. E l’assessore ha dichiarato che la collaborazione con Ferrovie delle Stato e Toscana Aeroporti Spa è costante e continua, in particolare per quanto riguarda il cantiere delle grandi stazioni. E che a breve verranno effettuate delle modifiche alla viabilità e all’altezza dei ponteggi presenti, per favorire la mobilità intorno alla stazione”: parole, queste, dei consiglieri del gruppo Cinque Stelle, Masi e De Blasi.

“Ebbene, – aggiunge Masi – queste risposte francamente non possono soddisfare né i numerosi utenti che ogni giorno hanno necessità di usufruire di un servizio taxi efficiente, che garantisca cioè tempi di attesa e di percorrenza ridotti, né gli stessi tassisti che numerose volte hanno denunciato pubblicamente a mezzo stampa le difficoltà che incontrano quotidianamente per districarsi nel traffico cittadino”. “Per quanto riguarda poi la presunta collaborazione con Toscana Aeroporti Spa, ci permettiamo di avere dei dubbi in merito, visto che molte volte abbiamo richiesto in Commissione controllo l’audizione dei vertici che gestiscono l’aeroporto ma questi si sono sempre negati. Auspichiamo quindi che questo rapporto di collaborazione con la giunta si espanda anche al consiglio comunale”, dicono i consiglieri.

“Altro question time che abbiamo presentato riguarda la mancata rimozione dei cartelli stradali per le vie cittadine: chi di noi, girando per la città, non si è infatti trovato immerso in cartelli stradali che non soltanto occupano stalli di parcheggio od ostacolano il passaggio pedonale ma soprattutto si riferiscono a lavori già conclusi o a strade riaperte? Il vice-sindaco Bettini ci ha dato ragione: è necessario che l’amministrazione provveda con maggiore attenzione alla rimozione dei cartelli, per favorire anche, come ha tenuto a specificare lei stessa, il decoro urbano. Peccato però che, nonostante la nostra segnalazione sulla presenza di cartelli in alcune vie del centro storico sia di martedì scorso, quei cartelli giacciono ancora lì. Chiediamo di nuovo un cronoprogramma dei lavori chiaro e aggiornato, che sia consultabile dai cittadini in maniera rapida e che consenta di monitorare l’inizio e la fine dei lavori con la conseguente puntuale rimozione della cartellonistica”, concludono.