Allagamento del sottopasso in via Pratignone-via degli Olmi

CALENZANO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina alle 6.25 in via del Pratignone-via degli Olmi – via di Limite, per l’allagamento del sottopasso causato dalla pioggia, dove è rimasto bloccato un mezzo pesante e alcune auto. I conducenti dei veicoli sono usciti in autonomia e non ci sono stati problemi. La circolazione è attualmente bloccata. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco.