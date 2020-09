All’aperto e in sicurezza, alla Gabbia proseguono gli allenamenti del Santo Stefano in vista della ripresa

CAMPI BISENZIO – Saranno mesi decisivi per affrontare la ripresa delle competizioni sportive. Tornare a correre, ad allenarsi, a rodare insieme gli schemi di attacco e difesa dopo mesi di assenza dal campo è indispensabile. Gli atleti del Santo Stefano hanno sempre dimostrato grande attaccamento e dedizione: anche durante i mesi di lockdown si sono allenati da casa, spesso, a partire dai più giovani, documentando il tutto a mezzo social. Adesso sono ripresi gli allenamenti di gruppo alla Gabbia, uno spazio prezioso per le associazioni sportive campigiane, che permette di giocare all’aperto e quindi in completa sicurezza. Niente di meglio dunque che la Gabbia per fare sport insieme nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del virus. Tutte le categorie si stanno allenando con regolarità e nel frattempo i corsi gratuiti di Minibasket stanno raccogliendo le prime adesioni. Un’occasione per i bambini dai 5 ai 10 anni per prendere dimestichezza con la palla a spicchi e per apprendere le basi del gioco di squadra.