Allarme cinghiali, Fedagripesca Toscana: “Preoccupante rimozione del problema”

“I cinghiali sono un’emergenza ormai da molto tempo. L’aspetto preoccupante è che nemmeno le morti di motociclisti e scooteristi smuovono le impuntature ideologiche di chi è contrario ad ogni misura anti contenimento”: a dirlo è il vice-presidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, Ritano Baragli, dopo la morte del motociclista mugellano Emanuele Diamanti e gli avvistamenti di cinghiali lungo il Mugnone a Firenze (nella foto). Secondo Baragli “chi parla delle recinzioni come alternativa non dice tutta la verità. Questo perché le recinzioni non risolvono il problema e spezzettano il territorio, che diventa così meno fruibile. E poi se gli ungulati si sono moltiplicati e costituiscono un problema non sono certo le recinzioni a risolvere il tutto”. “La situazione è pesante non solo per noi agricoltori. Il governo – conclude Baragli – ha presentato un provvedimento per cercare di arginare il problema, che alcuni ambientalisti del no a tutto hanno superficialmente bollato come “caccia libera in città”. Ma resta il fatto che se trovi un cinghiale per strada rischi la vita. E c’è anche un problema economico di non poco conto: cinghiali e ungulati danneggiano i raccolti e di fatto mettono in crisi le aziende. Così non si può andare avanti”.