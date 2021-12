Allarme Covid: le scuole Leonardo da Vinci e Dante Alighieri chiuse anche dal 15 al 17 dicembre

SIGNA – Scuole, in questo caso la le primarie Leonardo da Vinci e Dante Alighieri, chiuse per altri tre giorni. Ad annunciarlo, sulla propria pagina Facebook, lo stesso sindaco Giampiero Fossi: “Insieme alla dirigente scolastica, in via precauzionale, è stata presa la decisione di prorogare l’ordinanza di chiusura delle primarie Leonardo da Vinci e Dante […]

SIGNA – Scuole, in questo caso la le primarie Leonardo da Vinci e Dante Alighieri, chiuse per altri tre giorni. Ad annunciarlo, sulla propria pagina Facebook, lo stesso sindaco Giampiero Fossi: “Insieme alla dirigente scolastica, in via precauzionale, è stata presa la decisione di prorogare l’ordinanza di chiusura delle primarie Leonardo da Vinci e Dante Alighieri. I dati forniti dalla Asl non sono incoraggianti: da qui la decisione di tenere le scuole chiuse ancora qualche giorno per di tutelare la salute dei nostri ragazzi e del personale scolastico coinvolto. Ancora tre giornate quindi di sospensione dell’attività didattica in presenza (mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dicembre) ma i ragazzi continueranno comunque a portare avanti il programma in Dad. Continueremo a monitorare la situazione, augurandoci nella piena ripresa quanto prima”.