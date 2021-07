Allarme di Publiacqua: attenzione alle truffe a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Attenzione alle truffe a Campi Bisenzio”: a lanciare l’allarme è Publiacqua dopo che un cittadino residente in via Semita, a sua volta, ha segnalato una persona che, fingendosi tecnico di Publiacqua, ha chiesto di entrare in casa per presunti controlli sull’acqua del rubinetto. La stessa persona ha poi richiesto i contatti dei […]

CAMPI BISENZIO – “Attenzione alle truffe a Campi Bisenzio”: a lanciare l’allarme è Publiacqua dopo che un cittadino residente in via Semita, a sua volta, ha segnalato una persona che, fingendosi tecnico di Publiacqua, ha chiesto di entrare in casa per presunti controlli sull’acqua del rubinetto. La stessa persona ha poi richiesto i contatti dei parenti del padrone di casa per fare controlli anche presso le loro abitazioni. “Publiacqua – si legge in una nota – ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo controlli su abitazioni private e che il suo personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna e i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta”.