Allarme lupi, la preoccupazione di Fedagripesca Toscana: “E’ un problema di incolumità per le persone e per gli altri animali”

FIRENZE – “Continui avvistamenti di lupi nelle città, da Firenze a Prato. Pericolo per le persone e anche per gli altri animali visto che una guardia venatoria a Prato racconta di avere visto un lupo sbranare una capra. Sono tutti segnali che la situazione è in netto peggioramento e va affrontata di petto”. A dirlo è il vice-presidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana Ritano Baragli a proposito dell’emergenza lupi in Toscana dopo gli ultimi avvistamenti a Prato. “Il problema è per i pastori e per gli allevatori ma non c’è solo un aspetto economico, – dice Baragli – c’è proprio un aspetto di sicurezza e di incolumità per le persone. I lupi sono ormai in pianta stabile vicino alle città e, senza misure di precauzione serie e immediate, rischiamo davvero che la situazione degeneri. Ci vuole buon senso”.