Allarme prezzi, i ristoratori di TNI Italia pronti a manifestare: “In autostrada aumento dei prezzi del 50%”

CAMPI BISENZIO – “Nelle pizzerie il costo di una pizza tonda da asporto varia dai 6 agli 8 euro, in autostrada solo un trancio costa 7,20 euro. Non è speculazione, questa?”: a dirlo è Raffaele Madeo, presidente di TNI Ristoratori Italia, che poi aggiunge: “In un’estate caratterizzata dall’ennesimo attacco alla ristorazione non si fa niente per tutelare […]

CAMPI BISENZIO – “Nelle pizzerie il costo di una pizza tonda da asporto varia dai 6 agli 8 euro, in autostrada solo un trancio costa 7,20 euro. Non è speculazione, questa?”: a dirlo è Raffaele Madeo, presidente di TNI Ristoratori Italia, che poi aggiunge: “In un’estate caratterizzata dall’ennesimo attacco alla ristorazione non si fa niente per tutelare le piccole e medie aziende del settore, che stanno scomparendo dalle città, con il governo che continua a favorire le multinazionali. I piccoli imprenditori si sono accollati dal 70 al 90% dei rincari, anziché riversarli sui clienti, e invece sulle autostrade le multinazionali della ristorazione hanno aumentato i prezzi del 50%”. “Chiediamo al governo interventi urgenti e che, in particolare, vigili su queste speculazioni, perché a breve il tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole e medie imprese, sarà solo un ricordo. Chiediamo inoltre di essere convocati quanto prima dal ministro Adolfo Urso. In caso contrario siamo pronti a organizzare un sit-in di protesta a Roma, davanti al Ministero delle imprese e del Made in Italy”.