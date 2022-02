All’assemblea di Sinistra Italiana un coro di sì (anche dei sindaci) al Parco della Piana e di no all’aeroporto

CAMPI BISENZIO – Erano in tanti – e in tanti sono rimasti fuori a causa della normativa vigente anti Covid che prevede, per i luoghi al chiuso, un numero limitato di presenze – all’assemblea pubblica che si è svolta ieri, mercoledì 16 febbraio, in sala consiliare sul tema “Sì parco no aeroporto”. “Un evento – […]

CAMPI BISENZIO – Erano in tanti – e in tanti sono rimasti fuori a causa della normativa vigente anti Covid che prevede, per i luoghi al chiuso, un numero limitato di presenze – all’assemblea pubblica che si è svolta ieri, mercoledì 16 febbraio, in sala consiliare sul tema “Sì parco no aeroporto”. “Un evento – si legge in una nota di Andrea Morreale, segretario di Sinistra Italiana Campi Bisenzio, che ha promosso l’iniziativa – che ha consentito ai sindaci dei Comuni interessati alla questione aeroporto (Sesto, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano) di ribadire le loro convinzioni, tutte fortemente contrarie all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Tutti, inoltre, si sono espressi a favore del Parco della Piana come elemento regolatore di quell’area e opera di salvaguardia per un territorio già fortemente compromesso dal punto di vista ambientale. Tutti hanno anche inteso sottolineare la necessità di mettere a norma l’aeroporto attuale per la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni di Peretola, Quaracchi e Brozzi, oggi costantemente sorvolate, a pochi metri dai loro tetti, da aerei in decollo o atterraggio”.

Nel corso della serata sono intervenuti anche Gianfranco Ciulli, presidente Vas e da sempre contro la costruzione di un nuovo aeroporto, l’avvocato Giovannelli, vincitore al Tar Toscana e al Consiglio di Stato, e l’architetto Zita, fino al 2014 dirigente del Settore Via della Regione Toscana: “A tutte queste persone, sindaci ed esperti – conclude il comunicato – va il ringraziamento di Sinistra Italiana Campi Bisenzio. Grande protagonista della serata è stato comunque il pubblico che ha riempito la sala oltre qualsiasi aspettativa mentre altri hanno seguito l’evento tramite la diretta Facebook. Anche a tutti loro un grazie da parte di Sinistra italiana Campi Bisenzio. Tutto bene quindi. O quasi. Qualcuno è mancato, mi riferisco al sindaco di Campi Bisenzio che era stato invitato. E’ evidente che anche in questo caso l’amministrazione di Campi ha perso l’occasione di far sentire la propria voce e rappresentare, come hanno fatto gli altri sindaci, la voce della propria comunità”.