All’associazione Futura Memoria il Premio Sangiorgino 2024

CAMPI BISENZIO – All’associazione Futura Memoria ODV il premio Sangiorgino 2024. Riconoscimento conferito dal Centro Culturale “I Ragazzi di San Giorgio APS”, “un segno tangibile – spiegano dall’associazione – del nostro impegno costante nel valorizzare la memoria storica. Siamo profondamente grati al Centro Culturale “I Ragazzi di San Giorgio APS” per questo premio, che testimonia […]

CAMPI BISENZIO – All’associazione Futura Memoria ODV il premio Sangiorgino 2024. Riconoscimento conferito dal Centro Culturale “I Ragazzi di San Giorgio APS”, “un segno tangibile – spiegano dall’associazione – del nostro impegno costante nel valorizzare la memoria storica. Siamo profondamente grati al Centro Culturale “I Ragazzi di San Giorgio APS” per questo premio, che testimonia l’importanza e l’impatto del nostro lavoro. Riteniamo che conservare e diffondere la memoria storica sia cruciale per costruire un presente e un futuro consapevoli. Ogni visita ai campi di concentramento, ogni testimonianza, non è solo un evento, ma un’opportunità di apprendimento che speriamo influenzi il corso della storia”.

“É un faro di speranza, una promessa di cambiamento”: così é presentata l’associazione, oltre a essere la motivazione, che ha reso possibile la premiazione di questa realtà: “Valorizzare il passato investendo sul futuro, non solo nella storia ma anche tra le generazioni, dando voce e possibilità di interazione tra le generazioni del nostro tessuto sociale. “Futura Memoria è il punto di incontro tra passato e presente, un invito a riflettere, collaborare e agire”. Abbracciamo i valori dell’antifascismo e dell’antimafia, lottiamo per un futuro più giusto e etico, che non lasci indietro nessuno”.

Non a caso, l’associazione Futura Memoria ODV si impegna a coinvolgere attivamente i giovani nella nostra comunità: “Riteniamo che la loro partecipazione sia fondamentale, essi rappresentano una risorsa preziosa e una fonte di forza e determinazione. Recentemente, durante l’emergenza causata dall’alluvione, abbiamo visto chiaramente quanto i giovani siano disposti e capaci di contribuire al bene comune. Vogliamo dimostrare loro che il loro aiuto è essenziale, che le loro opinioni contano e che il loro potenziale non è sprecato. L’associazione continuerà a lavorare con impegno per educare, ispirare e coinvolgere le generazioni presenti e future, affinché possano contribuire alla costruzione di un mondo migliore, basato sulla conoscenza, sulla solidarietà e sulla memoria”.