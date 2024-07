All’Atollo di Firenze arrivano le serate firmate Lattexplus

FIRENZE – Un mese all’insegna di musica, gastronomia, intrattenimento e nightlife con due serate firmate Lattexplus quello di Atollo. Lo spazio, curato dall’Associazione Culturale Feeling, nasce dalla riconversione di un giardino di 1.000 metri quadrati in disuso nei pressi del Lungarno Aldo Moro e rappresenta oggi un polo attrattivo che, nella stagione estiva, offre un ricco cartellone tra musica, laboratori, eventi e gastronomia. La proposta artistica, nei suoi giorni clou, è curata da Lattexplus: marchio che negli anni si è distinto portando in città le migliori proposte della musica elettronica internazionale nell’omonimo Festival e non solo. Caratteristica fissa della stagione estiva, gli eventi Lattexplus all’Atollo sempre ad ingresso gratuito.

Da non perdere questo mese in consolle, venerdì 19, la dj Sally C: nata a Belfast e residente a Berlino, si è affermata come una degli artisti più entusiasmanti della scena, grazie alle sue ispirate abilità di selezione musicale. Con una profonda passione per la house vintage che attraversa tutto lo spettro dell’hip house e dell’acid, fino ad arrivare alla techno, ha sviluppato un talento nel selezionare classici senza tempo e poco conosciuti che meritano la luce che i suoi set portano. Venerdì 26 la Lattexplus Summer Night ospiterà, invece, Moxie: una potenza della musica dance e una delle DJ e conduttrici radiofoniche più richieste di Londra, continuando a essere una presenza fissa nei club e nei festival di tutto il mondo. Pochi artisti hanno rivendicato un’affermazione così duratura sulla loro scena locale come Alice Moxom con il suo celebre alias Moxie. Nata e cresciuta a Londra, ha contribuito a mantenere la diligenza di base della sua città natale nella musica dance attraverso la vitalità della radio comunitaria, degli eventi e dell’etichetta A&R. Tra gli altri appuntamenti da segnalare all’Atollo: mercoledì 24 luglio il mercato artigianale, nato con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura dell’handmade, dell’autoproduzione e de “Il Bello del Fatto a Mano”. Non manca l’offerta gastronomica grazie alla collaborazione tra Atollo e OSA bistrot, Chiosco di Mare e The Blues Burger.

Sara Coseglia