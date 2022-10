Alle Cascine arriva il “Csi in tour”, fra sport e sostenibilità

FIRENZE – Toccherà anche Firenze, nel fine settimana, il viaggio dell’itinerante “Csi in tour, a ciascuno il suo sport”, 40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana e il sostegno del main sponsor Esselunga, oltre ai tre sponsor Menarini Group, Estra e Consiag, per promuovere lo […]

FIRENZE – Toccherà anche Firenze, nel fine settimana, il viaggio dell’itinerante “Csi in tour, a ciascuno il suo sport”, 40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana e il sostegno del main sponsor Esselunga, oltre ai tre sponsor Menarini Group, Estra e Consiag, per promuovere lo sport e sani stili di vita. Testimonial d’eccezione la giovane sprinter toscana Ambra Sabatini, medaglia d’oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021. In vista di questo appuntamento l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, ha incontrato Carlo Faraci e Fabrizio Panchetti, rispettivamente presidente e vice-presidente regionale del Csi, e Roberto Posarelli, presidente del Csi Firenze. La tappa di Firenze, sabato 8 e domenica 9 ottobre, sarà l’occasione per parlare di sport e sostenibilità e per ufficializzare i risultati di un questionario a cui hanno risposto le società sportive, i dirigenti, gli atleti, gli istruttori, i giudici di gara, gli arbitri del comitato Toscana. Sabato e domenica, nel piazzale delle Cascine, sarà allestito un vero e proprio “Villaggio dello sport” dove saranno organizzati spazi per praticare svariate attività. Domenica, a partire dalle 9.30 nell’aula magna della facoltà di agraria, si terrà il convegno “Sport e sostenibilità”.