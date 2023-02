Alle elezioni per Cambiare Campi Insieme: in sei per chiedere discontinuità con il passato. Ecco da chi è formata la coalizione

CAMPI BISENZIO – Tanto tuonò che piovve. Ed è un “tuono” bello forte quello che oggi, nonostante la giornata di sole e cielo azzurro, si abbatte su Campi Bisenzio. Un “tuono” provocato dall’ufficialità della coalizione nata dall’unione di Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Sì parco No aeroporto e Campi a Sinistra e denominata Cambiare Campi Insieme. Un “tuono” provocato soprattutto dal modo, ci sia consentito, improvviso (nel senso di “all’improvviso”…) con cui è stata annunciata dopo settimane di palesi incertezze. O almeno questo era ciò che appariva. E che oggi intende presentare “il percorso da fare per le prossime amministrative”.

“Campi Bisenzio – spiegano in una nota – ha bisogno di discontinuità amministrativa e di una nuova stagione politica per tutelare il territorio e la sua cittadinanza. Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Sì parco No aeroporto e Campi a Sinistra hanno iniziato da tempo un confronto per redigere un programma di governo che punti a un nuovo progetto di città in cui i valori dell’ecologia integrale, dei beni comuni, della giustizia sociale, dell’innovazione tecnologica e dell’economia eco-sociale di mercato trovino casa; una città sostenibile dove sia innalzata la qualità della vita attraverso politiche che tengano conto delle criticità derivanti dai cambiamenti climatici, sociali ed economici e abbia un’amministrazione attenta all’utilizzo del suolo, elemento non rinnovabile. Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Fare Città, Lista Sì parco No aeroporto e Campi a Sinistra sono aperti al confronto con tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, della giustizia sociale e ambientale per verificare la disponibilità a intraprendere un percorso che porti a una discontinuità con il recente passato”.