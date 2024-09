FIRENZE – Alle Piagge non finisce ancora l’estate legata al mondo dell’arte e della cultura, il progetto finanziato dall’Estate Fiorentina 2024 prevede un settembre ricco di appuntamenti a Le Navi di via Liguria e via Lazio, con un’impronta culturale e finalizzati alla valorizzazione del territorio. L’associazione “Ieri, Oggi e Domani”, in collaborazione con il Consorzio […]

FIRENZE – Alle Piagge non finisce ancora l’estate legata al mondo dell’arte e della cultura, il progetto finanziato dall’Estate Fiorentina 2024 prevede un settembre ricco di appuntamenti a Le Navi di via Liguria e via Lazio, con un’impronta culturale e finalizzati alla valorizzazione del territorio. L’associazione “Ieri, Oggi e Domani”, in collaborazione con il Consorzio Sociale Martin Luther King e con il contributo del Comune di Firenze, organizzerà sabato 7 settembre dalle 16, nei giardini adiacenti il nuovo campo da minigolf (di prossima inaugurazione), un pomeriggio di giochi e divertimento per le famiglie. A quell’ora, infatti, è prevista l’inaugurazione di una mostra d’arte e di un murale, curata dal progetto “ilPrisma” con la partecipazione attiva di cinque artisti, alcuni dei quali del territorio, che sono riusciti a riscattarsi socialmente grazie all’arte e alla pittura, conosciuta durante la loro esperienza carceraria. Alle 17 inizierà la festa con artisti di strada: giocolieri, trampolieri e illusionisti. La serata si concluderà alle 20.30 con l’animazione per gruppi di bambini a cura de “Il Cecco e la Nigi”. Tutto questo nel giardino pubblico tra via Liguria e via Lazio, adiacente al Centro Metropolis. Un altro imperdibile appuntamento dell’Estate a Le Piagge sarà il 21 settembre, dalle 20.30, presso il Viper Theatre di via Pistoiese, dove si terrà la terza edizione di “Periferie in Rap”, finalizzata a premiare e valorizzare talenti inespressi nell’ambito musicale. Special guest della serata saranno “Tormento” e “Not Sober Crew”.