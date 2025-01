Allerta meteo arancione nella Piana dalle 18 di oggi alle 14 di domani, martedì 28 gennaio

FIRENZE – Emessa dalla sala operativa regionale allerta meteo arancione per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, lunedì 27 gennaio, fino alle 14 di domani, martedì 28 gennaio sulla Toscana nord ovest. Allerta arancione anche per rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alle 14 di domani sull’area Lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale. E ancora: allerta gialla per temporali sulla Toscana settentrionale dalle 18 di oggi alle 14 di domani; allerta gialla per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle 11 alla mezzanotte di domani; allerta gialla per vento forte su costa centro-settentrionale, Arcipelago, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata di domani Le precipitazioni tenderanno ad intensificare dal tardo pomeriggio, quando potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, sempre più frequenti e probabili sulle zone di nord ovest. Dalle prime ora di domani, martedì, i rovesci e i temporali tenderanno gradualmente a trasferirsi dal nord ovest verso il resto della regione. Temporali localmente forti ed associati a colpi di vento e isolate grandinate. L’allerta arancione riguarda i Comuni della Piana Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano dove sono state previste chiusure in alcuni parchi come quello del Neto e la Protezione civile consiglia attenzione ai sottopassi.