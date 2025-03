Allerta meteo arancione: prorogata fino a domani alle 14 per (possibili) frane e smottamenti

FIRENZE – Prorogata dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico l’allerta meteo arancione sulla Toscana centro-settentrionale fino alle 14 di domani, domenica 23 marzo, relativa a possibili frane e smottamenti in considerazione degli eventi meteo della scorsa settimana. Continuiamo a prestare massima prudenza. Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone […]

FIRENZE – Prorogata dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico l’allerta meteo arancione sulla Toscana centro-settentrionale fino alle 14 di domani, domenica 23 marzo, relativa a possibili frane e smottamenti in considerazione degli eventi meteo della scorsa settimana. Continuiamo a prestare massima prudenza. Allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone pistoiese fino alle 14 di domani. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino alle 14 di domani. Nelle prossime ore ancora piogge e rovesci sparsi in particolare sulle zone centro-settentrionali della Toscana. Nella notte i Vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta intrappolata in un movimento franoso a Vinci e affidata al nostro personale sanitario.