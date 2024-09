Allerta meteo e codice arancione: divieto di accesso ai giardini e parchi del territorio lastrigiano

LASTRA A SIGNA – Vista l’allerta meteo codice arancione emessa per questo pomeriggio, a partire dalle 17 con la previsione di forti temporali e rischio di grandinate e raffiche di vento, il sindaco Emanuele Caporaso ha ordinato, in via precauzionale, il divieto di accesso ai giardini e parchi del territorio per tutta la durata dell’emergenza. […]

LASTRA A SIGNA – Vista l’allerta meteo codice arancione emessa per questo pomeriggio, a partire dalle 17 con la previsione di forti temporali e rischio di grandinate e raffiche di vento, il sindaco Emanuele Caporaso ha ordinato, in via precauzionale, il divieto di accesso ai giardini e parchi del territorio per tutta la durata dell’emergenza. Dalla giornata di ieri tecnici e operai del Comune stanno monitorando il territorio e controllando le caditoie e i punti più sensibili della rete stradale. Questa mattina è stata inoltre disposta anche l’apertura del Coc (Centro operativo comunale) per coordinare le eventuali azioni di emergenza e assistenza alla popolazione in caso di disagi.